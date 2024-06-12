Китайцы рассказали о большом вреде популярной привычки

Эксперты из Медицинского университета Вэньчжоу в Китае рассказали о страшном вреде популярной привычки. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что желание проводить время на диване перед телевизором серьезно мешает здоровому долголетию.

Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья, пищевых и двигательных привычках более 45 тысяч людей, которые были отобраны в 1992-м году. Люди были в возрасте старше 50 лет.

Специалисты двадцать лет оценивали, сколько времени те проводили дома и на улице, какое количество часов тратили на выполнение рабочих обязанностей сидя и просмотр телевизора.

В результате выяснилось, что просмотр телевизора на диване оказался самым вредным занятием, мешающим здоровому долголетию.

Сообщается, что замена каждого часа, проводимого сидя перед телевизором, легкой физической активностью повышала шансы человека на здоровое старение после 70 лет на 8%.

Информируется, что часовая тренировка умеренной интенсивности увеличивала бы аналогичную вероятность на 28%.

Китайцы предупреждают, что люди, которые проводят много времени, сидя перед телевизором, часто не придерживаются режима сна и употребляют избыточное количество сладких, углеводных и жирных закусок во время просмотра.

Резюмируется, что сочетание этих факторов с низким уровнем физической активности может стать причиной развития ожирения и сердечнососудистых заболеваний.

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