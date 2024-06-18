Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Минобороны объяснили, обязательно ли нужен штрих-код в военном билете

В Минобороны объяснили, обязательно ли нужен штрих-код в военном билете

Александр Панько
18.06.24 14:43
144
В Минобороны объяснили, обязательно ли нужен штрих-код в военном билете

В Украине с 16 мая 2024 вступили в силу обновленные правила ведения военного учета. Новые правила призваны упростить процесс учета и обеспечить своевременность обновления данных. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны.

Как отметили в Минобороны, граждане, получающие новые военно-учетные документы, должны иметь отдельный номер записи в реестре «Оберег».

Кроме этого штрихкоды становятся обязательными только при выдаче новых документов через ТЦК.

В случае обновления персональных данных через ТЦК, ЦНАП или «Резерв+» (без выдачи нового военно-учетного документа) — штрихкоды не являются обязательными.

В Минобороны отметили, что штрих-код нужен для учета граждан в реестре — делается отдельная запись номера. Также благодаря штрихкоду работники ТЦК и СП смогут автоматически считывать данные вместо того, чтобы вводить их вручную.

Напомним, в Минобороны объяснили, почему QR-код в Резерв+ пока появился не у всех.

Тэги: Министерство обороны Украины, штрих-код, военный билет

Комментарии

Статьи

11.05.24 18:53

ТОП 7 фильмов о материнстве

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Ахметов и операция «Тариф»
27.05.24 21:54

Ахметов и операция «Тариф»

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
18.06.24 16:39

РФ готовит новое наступление в Харьковской области

18.06.24 15:34

В Киеве произошла стрельба, ранен мужчина

18.06.24 15:23

В Ростовской области были атакованы сразу две нефтебазы

18.06.24 14:19

В Одессе с пирса во время шторма смыло в море очередную девушку

18.06.24 13:44

В Минобороны объяснили, почему QR-код в Резерв+ пока появился не у всех

18.06.24 13:18

На Львовщине работника ТЦК ударили тяжелым предметом по голове, он в больнице

18.06.24 13:02

Китай сделал очередное странное заявление по поводу войны в Украине

18.06.24 12:56

Зимой свет в Украине могут включать на 6-7 часов в день, — гендиректор Yasno

18.06.24 12:23

НАТО обещает не наращивать свой ядерный потенциал

18.06.24 15:34

В Киеве произошла стрельба, ранен мужчина

18.06.24 15:23

В Ростовской области были атакованы сразу две нефтебазы

18.06.24 12:56

Зимой свет в Украине могут включать на 6-7 часов в день, — гендиректор Yasno

18.06.24 12:07

«Укрэнерго» отменило отключения света до обеда

18.06.24 11:52

В Резерв+ запустили важное обновление

18.06.24 10:53

В Белом доме сказали, когда Украина станет полноценным членом НАТО

18.06.24 10:44

«Укрэнерго» анонсировало круглосуточные отключения света

18.06.24 09:41

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 528 620 солдат

17.06.24 18:01

Сборная Украины разгромно проиграла Румынии на старте Евро-2024

17.06.24 15:07

Ребров назвал состав сборной Украины на стартовый матч Евро-2024 против Румынии

12.06.24 16:52

Американцы поведали, как правильно есть темный шоколад

12.06.24 11:08

Стало известно о масштабах разрушения медицинской инфраструктуры в Украине за годы войны

13.06.24 15:37

Ученые рассказали, как космическое облако заморозило Землю

12.06.24 09:55

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 521 830 солдат

13.06.24 09:38

«Укрэнерго» опубликовало график отключений света на 13 июня

12.06.24 14:16

Австралийцы поведали о небывалой пользе листовой зелени

12.06.24 13:32

Ученые рассказали о смертельной опасности энергетических напитков

12.06.24 11:01

В Украине значительно «помолодели» инсульты

14.06.24 16:53

Американцы поведали об опасности одиночества для здоровья

12.06.24 15:05

Китайцы рассказали о большом вреде популярной привычки

Фото и Видео
В Одессе с пирса во время шторма смыло в море очередную девушку
В Одессе с пирса во время шторма смыло в море очередную девушку
В Одессе с пирса во время шторма смыло в море очередную девушку
В Одессе с пирса во время шторма смыло в море очередную девушку
Появилось видео, как Обама спас Байдена от позора
Появилось видео, как Обама спас Байдена от позора
В Индии столкнулись два поезда – погибло немало людей
В Индии столкнулись два поезда – погибло немало людей
Пиранька: боец ВСУ попала в скандал из-за бордов с "выпадающей грудью"
Пиранька: боец ВСУ попала в скандал из-за бордов с "выпадающей грудью"
Установлен мировой рекорд скорости электромобиля - 438,7 км/ч
Установлен мировой рекорд скорости электромобиля - 438,7 км/ч
Самый высокий пёс из ныне живущих: такого звания удостоился немецкий дог Кевин
Самый высокий пёс из ныне живущих: такого звания удостоился немецкий дог Кевин
Билли Айлиш с 11 лет смотрела порно и заработала сонные параличи
Билли Айлиш с 11 лет смотрела порно и заработала сонные параличи
Сумерки богов (2024): тизер и дата выхода анимационного сериала, в котором много насилия и секса
Сумерки богов (2024): тизер и дата выхода анимационного сериала, в котором много насилия и секса
Появилось видео, как Байден снова «потерялся» на публике
Появилось видео, как Байден снова «потерялся» на публике
В итальянском парламенте произошла эпичная драка
В итальянском парламенте произошла эпичная драка
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.