В Минобороны объяснили, обязательно ли нужен штрих-код в военном билете

В Украине с 16 мая 2024 вступили в силу обновленные правила ведения военного учета. Новые правила призваны упростить процесс учета и обеспечить своевременность обновления данных. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны.

Как отметили в Минобороны, граждане, получающие новые военно-учетные документы, должны иметь отдельный номер записи в реестре «Оберег».

Кроме этого штрихкоды становятся обязательными только при выдаче новых документов через ТЦК.

В случае обновления персональных данных через ТЦК, ЦНАП или «Резерв+» (без выдачи нового военно-учетного документа) — штрихкоды не являются обязательными.

В Минобороны отметили, что штрих-код нужен для учета граждан в реестре — делается отдельная запись номера. Также благодаря штрихкоду работники ТЦК и СП смогут автоматически считывать данные вместо того, чтобы вводить их вручную.

Напомним, в Минобороны объяснили, почему QR-код в Резерв+ пока появился не у всех.