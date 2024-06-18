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Новости > В Резерв+ запустили важное обновление

В Резерв+ запустили важное обновление

Агата Кловская
18.06.24 11:52
135
В Резерв+ запустили важное обновление

В приложении Резерв+ сегодня, 18 июня, появился QR-код. Это означает, что электронный военно-учетный документ получил такую же юридическую силу, как и бумажный. Об этом сообщается на Facebook-странице заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко.

«Электронный военно-учетный документ уже доступен в Резерв+. Цифровизация неотвратима», — отметила чиновница.

В обновлениях, которое в частности доступно в App Store говорится, что теперь военнообязанные граждане могут не носить с собой бумажный военный билет. Также теперь у Резерв+ доступна функция «Исправить данные онлайн» для двух случаев:

— если военнослужащий до сих пор состоит на учете — для тех военнослужащих, чей актуальный статус не отражался в реестре «Оберег»;

— если данные не найдены — для всех военнообязанных, кто получил такое уведомление в приложении Резерв+.

Граждане могут заполнить заявку, которая поступит в реестр «Оберег» для исправления данных. Информацию актуализируют дистанционно.

Отметим, что появление QR-кода в приложении «Резерв+» автоматически отменит необходимость носить с собой бумажные военно-учетные документы. Об этом ранее заявляли в Министерстве обороны Украины.

«Нужно будет переуточнить свою информацию с „Оберега“, получить его уже с QR-кодом и напрямую рассчитывать на то, что это будет абсолютно равноценный электронный военно-учетный документ. Больше не нужно будет с собой носить бумажки», — рассказала ранее заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

В Минобороны также сообщали, что считывать QR-код будут через приложение, ни одно дополнительное оборудование для этого не понадобится. Благодаря сканированию этого кода представители власти смогут мгновенно получить информацию о статусе военнообязанного, призывника или резервиста.

К тому же, ранее Кабинет министров принял постановление об электронном военном документе, поэтому он будет признаваться всеми органами власти, в том числе Государственной пограничной службой. В частности, ГПСУ было направлено письмо, что можно будет без закупки дополнительных ридеров просканировать Резерв+ и получить данные, что этот военно-учетный документ достоверный, легальный и человек может пересекать границу.

Напомним, в Минобороны рассказали, сколько военнообязанных обновили данные через «Резерв+».

Тэги: обновление, Резерв+

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