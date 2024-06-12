Австралийцы поведали о небывалой пользе листовой зелени

Эксперты из университета Эдит Коуэн в Австралии поведали об огромной пользе листовой зелени. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что употребление в пищу листовой зелени и овощей семейства крестоцветных (брокколи, брюссельской, цветной и белокочанной капусты) нормализует уровень сахара в крови и повышает чувствительность к инсулину.

В проведенном исследовании приняли участие более 8 тысяч человек старше 25 лет.

Указывается, что во время первого этапа опыта добровольцы заполнили специальные тесты для оценки качества питания.

Австралийцы сфокусировались на оценке количества потребляемой участниками листовой зелени (салата-латука, шпината, рукколы, кинзы, укропа) и овощей семейства крестоцветных (брокколи, брюссельской, цветной и белокочанной капусты).

Также ученые взяли у подопытных образцы крови для определения уровней сахара, инсулина в сыворотке, также чувствительности к инсулину и функции β-клеток.

Поясняется, что бета-клетки (β-клетки) поджелудочной железы играют первостепенную роль в гомеостазе глюкозы и производстве инсулина для нужд организма. Анализ проводился в 1999-2001-е годы, с последующими обновлениями результатов в 2004-2005-х и 2011-2012-х годах.

В результате выяснилось, что повышенное потребление овощей в целом было связано с более низким уровнем глюкозы в крови, в то время как увеличенная доля листовой зелени и крестоцветных овощей коррелировала с улучшением чувствительности организма к инсулину и нормализацией уровня этого гормона.

Информируется, что при снижении чувствительности к инсулину глюкоза из пищи не может проникнуть в клетки и ее уровень в крови повышается.

Отмечается, что подобное нарушение углеводного обмена повышает риск развития сахарного диабета второго типа, патологий сердца, сосудов и некоторых других заболеваний.

Добавляется, что если клетки чувствительны к инсулину, его распределение в организме протекает нормально. Невостребованная глюкоза при этом не сохраняется в кровотоке и не разрушает стенки сосудов.

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