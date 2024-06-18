Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 528 620 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 18 июня.

Сообщается, что были ликвидированы уже 528 620 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 7 974 танка, 15 307 боевых бронированных машин, 13 959 артиллерийских систем, 1 104 РСЗО, 853 средства ПВО, 359 самолетов, 326 вертолетов, 11 187 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 297 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 19 031 единица автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 344 единицы специальной техники.

Ранее мы писали, что НАТО обсуждает приведение ядерного оружия к боевой готовности.