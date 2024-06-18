В Киеве произошла стрельба, ранен мужчина

В Киеве неизвестный расстрелял водителя автомобиля в Шевченковском районе и скрылся. Правоохранители ищут нападающего, сообщила полиция Киева во вторник, 18 июня.

«В столичную полицию линию 102 поступило сообщение о том, что на улице В. Ярмолы слышны выстрелы. По адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции», — говорится в сообщении.

На месте правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице авто, в котором находились муж с женой, подошел неизвестный и выстрелил в водителя, после чего скрылся.

В полиции уточняют, что женщина не получила ранений. При этом о состоянии мужчины не сообщается.

«На месте происшествия работают все службы, решается вопрос об определении правовой квалификации, принимаются меры по установлению и задержанию нападавшего», — добавили в полиции.

В свою очередь, Telegram-канал Киев ИНФО утверждает, что стрельба произошла в Шевченковском районе на улице Я. Вал, 38-А.

«Введена операция „Сирена“... Неизвестный провел огнестрельное ранение в голову другому лицу», — говорится в сообщении.

Напомним, в центре Киева произошла стрельба в отеле.