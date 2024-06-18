РФ готовит новое наступление в Харьковской области

Российские агрессоры готовят наступление в направлении поселка Боровая в Харьковской области. Об этом сообщил проект DeepState во вторник, 18 июня.

Утверждается, что враг нарастил ударный кулак из 10 тысяч человек личного состава и 450 единиц военной техники, из которых 200 артиллерийских систем, на участке от Райгородки до Нововодяного, примерно в 20 км от поселка Боровая.

«Цель очевидна — попытка повторить прошлогоднее наступление на Боровую», — говорится в сообщении.

Аналитики пишут, что сейчас протяженную оборонительную линию на этом направлении удерживает 3 ОШБр, но силы остаются несоразмерными: враг преобладает количеством, применяет дополнительные подразделения и ведет интенсивные штурмовые действия вдоль всей полосы наступления.

Сообщается, что россияне развернули силы 20-й армии в виде 3 и 144 дивизий, представленных 236 артиллерийской бригадой и 11 полками: 7 мотострелковых, 2 танковых и 2 артиллерийских. Кроме того, привлечены наемники из нерегулярных армейских подразделений. Среди них известно о присутствии Шторм V, Черная мамба, Фиксики и ЧВК Патриот. Для поддержания порядка прибыло подразделение БАРС-14.

По данным аналитиков, россияне хотят повторить прошлогоднюю стратегию с выходом сначала на линию Надежда-Новогоровка, а потом уже на Первомайское-Чернещина.

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 528 620 солдат.