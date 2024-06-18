Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь сделал скандальные заявления по поводу Украины. Призывает НАТО переосмыслить свои действия.

Чиновник прокомментировал слова генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга о том, что члены НАТО должны заставить Китай заплатить за военную помощь, которую тот оказывает России.

Он отметил: «У международного сообщества есть свое справедливое мнение о том, какую роль в украинском кризисе играет НАТО, продукт холодной войны и самая крупная военная группировка в мире».

Подчеркивается: «НАТО стоит переосмыслить свои действия, а не осуществлять произвольные клеветнические нападки на Китай».

По его словам, Пекин не провоцировал войну в Украине и не является ее стороной, а сама страна постоянно прилагает усилия по содействию мирным переговорам.

Резюмируется: «Рекомендуем соответствующим сторонам перестать перекладывать вину и ответственность, сеять раздоры, перестать подливать масло в огонь и провоцировать блоковую конфронтацию и начать делать что-то по существу для политического разрешения кризиса».

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