Moonbix: первая игра-тапалка от криптобиржи Binance может затмить даже Hamster Kombat

Самая крупная криптобиржа в мире Binance присоединилась ко всеобщему тренду и запустила в Телеграм собственную «тапалку» — $MOONBIX. (Moonbix).
Учитывая невероятно высокий уровень компании-организатора — перспективы у Moonbix, возможно, даже покруче, чем у Hamster Kombat.
Правила Moonbix просты. Игроки могут зарабатывают токены $MOONBIX в процессе простенькой игры.
Что нужно делать:
1. Переходите на игру Moonbix по ссылке
2. Получаете от Moonbix приветственный бонус
3. Играете и зарабатываете свои $MOONBIX.