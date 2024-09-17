Moonbix: первая игра-тапалка от криптобиржи Binance может затмить даже Hamster Kombat

Италия отправит Украине еще одну батарею ПВО Samp-T для защиты населения

В ООН рассказали, как должна завершиться война в Украине

Москва перебросила под Курск почти 40 тысяч солдат, — FT

Британская разведка назвала цену войны для Москвы в деньгах и убитых солдатах

Второе покушение на Трампа: все подробности

В Украине отменили отключение света на понедельник, 16 сентября

Энергетики не планируют отключений во вторник, 17 сентября

План победы Украины готов более чем на 90%, — Зеленский

Путин снова увеличил численность своей армии

Британская разведка назвала цену войны для Москвы в деньгах и убитых солдатах

11.09.24 05:50

Трамп сделал громкое заявление по поводу войны в Украине во время дебатов с Харрис

11.09.24 05:58

Харрис поведала, о чем говорила с Зеленским за несколько дней до начала войны

13.09.24 09:27

США позволят Украине удары вглубь РФ, но не ракетами ATACMS, — Times

12.09.24 13:50

Власти Гаити сильно обиделись на Трампа

10.09.24 15:27

Американцы выяснили, чем опасно световое загрязнение

12.09.24 15:22

В украинских школах могут отменить золотые и серебряные медали

12.09.24 12:14

Трамп не намерен участвовать в новых теледебатах с Харрис

13.09.24 15:29

Немцы рассказали о гимнастике для ума

13.09.24 16:52

Ученые рассказали, какой металл повлиял на развитие жизни на Земле

13.09.24 14:47

Австрийцы рассказали о целебных свойствах чеснока