В России подростки за вознаграждение сожгли вертолет Ми-8

В российском городе Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе двое подростков, 13 и 14 лет, сожгли многоцелевой вертолет Ми-8. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Утверждается, что ребята проникли на территорию вертолетной площадки в аэропорту Ноябрьска через дыру в заборе. После этого они облили вертолет горючей жидкостью и со второй попытки подожгли сигаретами. Из-за взрыва жидкости один из ребят получил сильные ожоги лица.

После побега с аэродрома — обоих поймали уже в течение часа.

«В итоге ребятам сильно обожгло лицо, поэтому отбежав немного от аэропорта, школьникам пришлось вызвать скорую. Медики доставили поджигателей в больницу. Вертолет сгорел почти полностью — от него остался только хвост», — говорится в сообщении.

Во время разговора с правоохранителями подростки рассказали, что им якобы обещали за поджог вертолета 5 млн рублей (более 54 тыс. долларов). А раньше они подожгли башню сотовой связи, за что получили 30 тысяч рублей (свыше 300 долларов).

Указано, что отец одного из ребят сейчас воюет против Украины.

К расследованию факта поджога вертолета подключилась местная прокуратура.

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