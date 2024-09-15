Атака Титанов: Последняя атака (2024): трейлер и дата выхода

Инструктор Бундесвера предлагала новобранцам оральный секс
Украина возглавила мировой рейтинг по смертности
В «Укрэнерго» рассказали, будут ли выключать свет 13 сентября
В украинских школах могут отменить золотые и серебряные медали
США требуют от Зеленского стратегию ударов по РФ перед снятием ограничений, — Bloomberg
Работаем над снятием ограничений для Украины, — Байден
Крым должен быть возвращен под контроль Украины, — Эрдоган
Британия разрешила Украине использовать Storm Shadow для ударов по России, — The Guardian
«Укрэнерго» не планирует отключений на четверг, 12 сентября
В КГГА оценили, готов ли Киев к чрезвычайным ситуациям в случае ухудшения качества воды
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