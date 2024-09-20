Стало известно о страшном вреде безалкогольного пива

Российский медик Зарема Тен поведала о вреде безалкогольного пива. Она предупредила об опасности.

Врач говорит, что потребление более двух-трех банок этого напитка в день может привести к нарушениям углеводного обмена и возникновению сахарного диабета.

Было сказано: «Явный вред такой напиток несет для поджелудочной железы, потому что безалкогольное пиво является очень калорийным продуктом, и чрезмерное его потребление, более двух-трех банок, приводит к резкому скачку инсулина».

Добавляется: «Подобные состояния на постоянной основе, то есть если человек употребляет безалкогольное пиво более двух-трех банок ежедневно или через день, или стабильно на выходных в больших количествах, то это может привести к тому, что у человека возникнет нарушение углеводного обмена и в последующем сахарный диабет».

При этом, по ее словам, важно помнить о том, что даже в безалкогольном пиве содержится до 1% алкоголя.

Резюмируется: «Так как одна выпитая банка не несет такого эффекта, как банка алкогольного пива, человеку, как правило, сложно бывает контролировать количество употребляемого напитка, что и приводит к излишнему потреблению».

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