Британский медик назвал необычный способ снизить риск диабета

Популярный медик из Великобритании Роб Галлоуэй из Медицинской школы Брайтона и Сассекса назвал необычный способ снизить риск диабета. Есть нюанс.

Специалист говорит о том, что сон с маской на глазах нормализует циркадные ритмы, тем самым снижая уровень сахара в крови и предотвращая развитие диабета.

Дело в том, что, по его словам, такая маска препятствует воздействию ненужного ночью освещения на органы зрения.

Поясняется, что чересчур сильная освещенность в ночное время вызывает сбои в естественных циркадных ритмах человека, что негативно сказывается на метаболизме и, в свою очередь, повышает риск появления лишнего веса и развития диабета.

Ранее уже было установлено, что сон при освещенности помещения, превышающей норму на 20%, увеличивал риск развития диабета на 29%, а усиление светового воздействия на 20-40% коррелировало с увеличением вероятности этого заболевания на 39%.

Эксперт сказал, что некачественный ночной отдых в светлом помещении может ухудшить чувствительность к инсулину или реакцию клеток на этот гормон.

Увы, но сбои в регуляции инсулина в организме приводят к увеличению концентрации сахара в крови, что, в свою очередь, становится причиной диабета.

Резюмируется, что при плохом сне повышается уровень гормона грелина, который стимулирует аппетит и заставляет людей переедать и злоупотреблять жирными и сладкими продуктами.

Ранее ученые озвучили еще одно опасное последствие диабета.