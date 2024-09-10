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Видео-Новости > Михаил Романюк: семья скандального львовского судьи противозаконно завладела шикарной виллой, - СМИ

Михаил Романюк: семья скандального львовского судьи противозаконно завладела шикарной виллой, - СМИ

Александр Панько
09.09.24 23:00
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Михаил Романюк: семья скандального львовского судьи противозаконно завладела шикарной виллой, - СМИ

ОБнародовано расследование о имуществе семьи скандального судьи Апелляционного суда Львовщины Михаила Романюка. Это вилла архитектора Мюллера, возведенная в начале XX века и еще недавно принадлежавшая Национальному университету Львовская политехника. Как пишет ОРД, день здание площадью около 450 кв.м. с землей с учетом ремонта оценивается в 54 млн гривен

Также издание сообщает следующее: «В 2013 году Львовский горсовет решает выгнать из указанного здания площадью около 440 кв.м. Львовскую политехнику и отдает в аренду это здание фиктивному фонду Общественной организации «Фонд помощи „Миссия добра“ сроком на пять лет. Позднее руководитель ОО Игорь Тимо просит власти Львова о приватизации данного дома за чуть более 7 млн грн и получает на это разрешение. А еще через месяц он берет в долг у жены судьи Михаила Романюка — Елены Романюк — 7,2 млн грн под залог этого здания, которые не возвращает. Таким образом у жены судьи оказывается данная вилла. В 2016 году якобы отец судьи Михаила Романюка — Феодосий Романюк — дарит своему сыну 7,5 млн грн, и это при том что с 1998 по 2015 гг. он сам официально заработал всего менее 600 тыс. грн.

По итогу, земля под этой виллой площадью в 15 соток была бесплатно передана семье судьи Михаила Романюка по решению Львовского городского совета и с одобрения мера Андрея Садового. Для этого участок разделили на 2 части и изменили целевое назначение, а позже снова объединили.

Журналисты в сюжете вспомнили о скандальном тесте Михаила Романюка — экс-главе Сыховского районного суда Львова Сергее Лесном, у которого также дом по соседству. Еще один огромный дом площадью 260 кв. м. возле Львова также принадлежит пенсионеру Феодосию Романюку, правда в самом доме также живет его другой сын Виктор, тоже судья. Журналистыподали заявление в НАБУ и НАЗК по факту незаконного обогащения, а также готовятобращение через ОО в Министерство юстиции США с целью внесения в санкционной список».

 

Тэги: Михаил Романюк, Феодосий Романюк, Елена Романюк, Сергей Лесной

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