Ученые выяснили, почему люди склонны рисковать

Эксперты из Йельского университета в США объяснили, почему люди склонны рисковать. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что воздействие неожиданных звуков запускает выброс дофамина в мозге, что может привести к принятию более рискованных решений.

Всего в проведенном опыте участвовали 1,6 тысячи людей, которые получили специальное задание, которое заключалось в том, чтобы решить определенную проблему, выбирая между безопасным и рискованным вариантом.

Сообщается, что перед тем, как добровольцы озвучивали свой выбор, исследователи запускали последовательность звуковых сигналов.

Говорится, что сперва подопытные слышали шесть звуковых сигналов подряд перед каждым принятием решения, после чего специалисты создали последовательность с дополнительным звуком, которую запускали примерно в 25% случаев.

В итоге было установлено, что неожиданное изменение ряда звуковых сигналов повышало склонность испытуемых к риску: они чаще выбирали менее надежный вариант решения проблемы.

Поясняется, что неожиданные звуки приводят к кратковременному выбросу дофамина. Это один из нейромедиаторов, продуцируемых эндокринными клетками головного мозга.

Резюмируется, что повышенная выработка этого вещества не только приносит чувство удовольствия, но и делает человека более импульсивным, склонным к рискованному поведению.

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