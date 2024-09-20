Эквадорцы поведали о жутком вреде вейпинга

Эксперты из Католического университета Сантьяго-де-Гуаякиль поведали о страшном вреде вейпинга. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что эта пагубная привычка снижает когнитивные способности сильнее в сравнении с традиционным курением.

При этом подчеркивается, что наиболее опасным для здоровья мозга выступает сочетание данных двух видов курения.

В проведенном опыте участвовали 405 испаноязычных студентов, которых проинструктировали пройти тест Montreal Cognitive Assessment – он активно используется для скрининга когнитивных нарушений.

Поясняется, что вопросы в этом тесте направлены на оценку памяти, пространственно-зрительных способностей, языкового и абстрактного мышления, исполнительных функций, внимания и ориентации во времени и пространстве.

В итоге было установлено, что студенты, которые не курили и не вейпили, набрали в среднем 26 баллов (минимальный балл составил 18).

Добровольцы, использующие вейпы, получили в среднем по 24 балла (при минимуме 16), а курильщики по 25 баллов (при минимуме 22).

Добавляется, что самые низкие показатели когнитивного здоровья продемонстрировали студенты, которые пользовались как вейпами, так и обычными сигаретами: такие подопытные набрали по 24 балла (минимальное значение составило восемь баллов).

Также оказалось, что частота вейпинга сыграла роль в результатах тестирования. У добровольцев, которые делали от десяти до двадцати затяжек в день с помощью электронных испарителей, когнитивные способности были на 9,2% ниже, чем у некурящих.

Говорится, что при совершении более двадцати затяжек ежедневно показатели снижались на 13,7%.

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