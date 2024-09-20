Зимой в Украине не будет света до 18 часов в сутки, — прогноз ООН

Российские авиаудары по энергосистеме Украины нарушает международное гуманитарное право. Украинцы готовятся к самой суровой зиме с момента вторжения России. Об этом сообщает Миссия ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине (ММПЧУ).

По словам экспертов ММПЧУ, этой зимой украинцам следует ожидать отключений электроэнергии продолжительностью от четырех до 18 часов в сутки.

«Есть разумные основания полагать, что многочисленные аспекты военной кампании по повреждению или уничтожению гражданской инфраструктуры Украины по производству и передаче электроэнергии и тепла нарушают основополагающие принципы международного гуманитарного права», — говорится в докладе.

ММПЧУ сообщила, что посетила семь электростанций, которые были повреждены или разрушены в результате атак, а также 28 населенных пунктов, пострадавших от ударов.

ММПЧУ заявила, что атаки представляют угрозу для водоснабжения Украины, канализации и санитарии, отопления и горячего водоснабжения, общественного здравоохранения, образования и экономики в целом.

В докладе подчеркивается особая проблема городских районов, где большинство домов подключены к централизованным системам отопления и горячего водоснабжения. В отчете говорится, что почти 95% жителей Киева пользуются централизованными системами отопления подвалов, для подачи тепла на верхние этажи здания требуются электрические насосы.

«Без аварийного электроснабжения миллионы городских жителей могут остаться без тепла», — говорится в сообщении.

В отчете также говорится, что летом 2024 года проблемы, связанные с энергетикой, были второй по частоте причиной, по которой украинцы покидали страну.

Напомним, по оптимистическому сценарию зимой у украинцев будет свет 12 часов в сутки.