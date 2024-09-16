Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > Украина уже всем партнерам объяснила, зачем ей нужна дальнобойность, — Зеленский

Украина уже всем партнерам объяснила, зачем ей нужна дальнобойность, — Зеленский

Агата Кловская
16.09.24 11:53
112
Украина уже всем партнерам объяснила, зачем ей нужна дальнобойность, — Зеленский

Украина объяснила уже всем партнерам зачем ей необходима достаточная дальнобойность. Теперь Киев ждет соответствующих решений. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Каждый такой российский удар, каждое проявление российского террора, как сегодня против Харькова, против нашей Сумщины, против нашей Донбасса — все это доказывает, что дальнобойность должна быть — и должна быть достаточной», — подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что после того, как Украина объяснила партнерам зачем ей необходима достаточная дальнобойность, Киев ждет их реакции.

«Мы ожидаем соответствующих решений, прежде всего, от Соединенных Штатов Америки, Британии, Франции, Германии, Италии — всех, кто может своей решимостью помочь в спасении жизней», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Украина еще не получила разрешение от США на удары вглубь РФ.

Тэги: Владимир Зеленский, война в Украине, дальнобойные удары

Комментарии

Статьи

05.09.24 10:13

Коррупционные схемы в «Укрнафте» и «Укртатнафте»: как один человек играет на две компании

Автор: Богдан Петренко, для «Фраза»

Дайджест

Инструктор Бундесвера предлагала новобранцам оральный секс
28.08.24 20:30

Инструктор Бундесвера предлагала новобранцам оральный секс

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Благодаря Вагифу Алиеву и Медведчуку: Zara, H&M и Bershka финансируют войну РФ против Украины?
Благодаря Вагифу Алиеву и Медведчуку: Zara, H&M и Bershka финансируют войну РФ против Украины?
Благодаря Вагифу Алиеву и Медведчуку: Zara, H&M и Bershka финансируют войну РФ против Украины?
Благодаря Вагифу Алиеву и Медведчуку: Zara, H&M и Bershka финансируют войну РФ против Украины?
Олег Мальцев: шантажист и руководитель одесской секты подозревается в госизмене, - СМИ
Олег Мальцев: шантажист и руководитель одесской секты подозревается в госизмене, - СМИ
Екатерина Шухнина из Profit Lady разводит криптолохов, - СМИ
Екатерина Шухнина из Profit Lady разводит криптолохов, - СМИ
Инна Гудзь: украинская модель получила российское гражданство, несмотря на агрессию РФ, - СМИ
Инна Гудзь: украинская модель получила российское гражданство, несмотря на агрессию РФ, - СМИ
Олег Крот: IT-мошенник сотрудничает с российской 1XBET и замыливает глаза «помощью ВСУ», - СМИ
Олег Крот: IT-мошенник сотрудничает с российской 1XBET и замыливает глаза «помощью ВСУ», - СМИ
Олигархи Юрий и Остап Доскич владеют незадекларированной недвижимостью в Словении: планируют бежать из страны?
Олигархи Юрий и Остап Доскич владеют незадекларированной недвижимостью в Словении: планируют бежать из страны?
Александр Орловский: криптовалютный аферист попал в поле зрения украинских правоохранителей, - СМИ
Александр Орловский: криптовалютный аферист попал в поле зрения украинских правоохранителей, - СМИ
Биржа WhiteBIT: Шенцев и Носов отмывают криптовалюту из РФ за счет убытков украинцев
Биржа WhiteBIT: Шенцев и Носов отмывают криптовалюту из РФ за счет убытков украинцев
Влада Молчанова: скандальная застройщица готовится выводить активы из Украины в Британию?
Влада Молчанова: скандальная застройщица готовится выводить активы из Украины в Британию?
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
16.09.24 13:23

В Минобороны хотят автоматизировать выдачу повесток

16.09.24 13:22

Британский профессор объяснил, чем опасно недосыпание

16.09.24 12:54

Путин и подобные ему могут разделить мир, — Зеленский

16.09.24 12:29

Диетолог предупредила о вреде яблочного уксуса

16.09.24 12:24

Тито Джексон, брат Майкла Джексона, умер из-за сердечного приступа

16.09.24 12:19

Качество воды в Киеве в норме, — Минприроды

16.09.24 11:34

Стало известно, какой недуг может вылечить… смех

16.09.24 11:23

Трамп сделал новое заявление о войне в Украине

16.09.24 10:50

Турция без колебаний поддерживает Украину, — МИД

16.09.24 13:23

В Минобороны хотят автоматизировать выдачу повесток

16.09.24 09:32

Зеленский сообщил детали плана победы Украины

16.09.24 09:13

В Украине отменили отключение света на понедельник, 16 сентября

16.09.24 08:26

Второе покушение на Трампа: все подробности

13.09.24 13:29

Украина возглавила мировой рейтинг по смертности

13.09.24 09:09

В «Укрэнерго» рассказали, будут ли выключать свет 13 сентября

12.09.24 15:22

В украинских школах могут отменить золотые и серебряные медали

12.09.24 12:39

США требуют от Зеленского стратегию ударов по РФ перед снятием ограничений, — Bloomberg

12.09.24 10:50

Работаем над снятием ограничений для Украины, — Байден

12.09.24 10:17

Крым должен быть возвращен под контроль Украины, — Эрдоган

11.09.24 05:50

Трамп сделал громкое заявление по поводу войны в Украине во время дебатов с Харрис

10.09.24 12:53

Лавров отметился идиотским заявлением о причинах войны против Украины

11.09.24 05:58

Харрис поведала, о чем говорила с Зеленским за несколько дней до начала войны

10.09.24 12:27

Венгрия договорилась о поставках сырой нефти из РФ через Украину, — Bloomberg

09.09.24 13:53

Названа средняя зарплата в Украине

09.09.24 15:46

Австралийцы поведали о небывалой пользе капусты

13.09.24 09:27

США позволят Украине удары вглубь РФ, но не ракетами ATACMS, — Times

12.09.24 13:50

Власти Гаити сильно обиделись на Трампа

10.09.24 09:09

Выявлен очередной вред электронных сигарет

10.09.24 07:23

Ученые объяснили, почему так вредно поздно ложиться спать

Фото и Видео
Украина уже всем партнерам объяснила, зачем ей нужна дальнобойность, — Зеленский
Украина уже всем партнерам объяснила, зачем ей нужна дальнобойность, — Зеленский
Украина уже всем партнерам объяснила, зачем ей нужна дальнобойность, — Зеленский
Украина уже всем партнерам объяснила, зачем ей нужна дальнобойность, — Зеленский
Атака Титанов: Последняя атака (2024): трейлер и дата выхода
Атака Титанов: Последняя атака (2024): трейлер и дата выхода
Веном: Последний танец (2024): трейлер и дата выхода
Веном: Последний танец (2024): трейлер и дата выхода
В Киеве автомобиль провалился под aсфальт
В Киеве автомобиль провалился под aсфальт
Появилось видео, как Байден примерил кепку Трампа
Появилось видео, как Байден примерил кепку Трампа
Ученик (2024): трейлер и дата выхода фильма о Дональде Трампе
Ученик (2024): трейлер и дата выхода фильма о Дональде Трампе
В России подростки за вознаграждение сожгли вертолет Ми-8
В России подростки за вознаграждение сожгли вертолет Ми-8
В КГГА оценили, готов ли Киев к чрезвычайным ситуациям в случае ухудшения качества воды
В КГГА оценили, готов ли Киев к чрезвычайным ситуациям в случае ухудшения качества воды
Михаил Романюк: семья скандального львовского судьи противозаконно завладела шикарной виллой, - СМИ
Михаил Романюк: семья скандального львовского судьи противозаконно завладела шикарной виллой, - СМИ
В Киеве из-за прорыва трубопровода остановился транспорт
В Киеве из-за прорыва трубопровода остановился транспорт
fraza.com
Новости блогосферы
10.09.24 11:41

Из-за коррупции и провалов на фронте в Минобороны могут начаться перестановки?
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.