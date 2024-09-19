Зеленский объявил о готовности плана победы

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что План победы Украины полностью готов. Это глава государства особо отметил в вечернем обращении в среду, 18 сентября.

Все пункты, ключевые акценты и необходимые приложения с деталями к плану уже проработаны.

«Нет и не может быть альтернативы миру, никакой заморозки войны или других манипуляций, которые просто перенесут российскую агрессию на другой этап. Нам нужна надежная и длительная безопасность для Украины, а значит — всей Европы», — сообщил президент.

С красной строки в обращении Зеленского прозвучала благодарность украинским военным за «обеспечение нашей дальнобойности».

Напомним, подоляк назвал главные положения плана победы Украины.