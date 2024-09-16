Американцы заявили, что трудоголизм опаснее алкоголизма

Эксперты из США поведали, что трудоголизм опаснее алкоголизма. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что люди, которые постоянно работают без отпусков, живут меньше тех, кто страдает от хронического алкоголизма.

В проведенном исследовании участвовали 749 женщин в возрасте 45-64 года.

Во время опыта исследователи оценили образ жизни добровольцев, собрали информацию об их трудовой жизни и вредных привычках.

После этого стартовал период наблюдения, который длился около двадцати лет.

В результате ученые узнали, что переработки и недостаток отдыха могут стать серьезной угрозой для здоровья участниц.

Добавляется, что продолжительность жизни лиц, которые постоянно перерабатывали, была меньше, чем у тех, кто страдал алкогольной зависимостью.

Американцы сообщили, что постоянная усталость значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт.

Резюмируется: для провокации этого опасного события достаточно ежедневных трехчасовых переработок.

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