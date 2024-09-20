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Новости > Россию покинуло более двух миллионов мигрантов

Россию покинуло более двух миллионов мигрантов

Агата Кловская
20.09.24 13:52
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Россию покинуло более двух миллионов мигрантов

В системе миграционного учета РФ в настоящее время зарегистрировано более 6,1 млн иностранных граждан. В прошлом году этот показатель составлял 8,5 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

«ГУВМ МВД России официально информирует, что на 1 сентября текущего года количество находящихся в России иностранных граждан, информация о которых содержалась в государственной информационной системе миграционного учета, составила 6 174 777 человек», — сказано в сообщении.

Отмечается, что данный показатель получен с использованием программно-технических средств, таким образом, эти сведения носят объективный характер.

Российские власти ускорили введение ограничений на работу мигрантов после теракта в Крокус Сити Холл 22 марта, в результате которого погибли 145 человек, а более 550 получили ранения.

Напомним, оккупанты завезли в Мариуполь 50 тысяч мигрантов из Центральной Азии.

Тэги: Россия, мигранты

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