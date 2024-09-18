США ознакомились с планом победы Зеленского

Соединенные Штаты Америки ознакомились с планом президента Владимира Зеленского по окончании войны, сообщила госпожа посол США при ООН Линда Томас-Гринфилд во время пресс-конференции, посвященной началу новой 79 Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает «Голос Америки».

«Мы видели мирный план президента Зеленского. Мы считаем, что он излагает стратегию и план, которые могут работать», — отметила Томас-Гринфилд.

Посол отметила, что США никогда не теряли надежды найти путь к миру. В частности, это то, над чем президент США Джо Байден «усердно работал» более двух лет, имея дело с ситуацией в Украине.

«Поэтому, надеюсь, мы сможем добиться определенного прогресса в этом», — добавила она.

Напомним, Зеленский сообщил детали плана победы Украины.