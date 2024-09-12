Ученик (2024): трейлер и дата выхода фильма о Дональде Трампе

Инструктор Бундесвера предлагала новобранцам оральный секс
Работаем над снятием ограничений для Украины, — Байден
Крым должен быть возвращен под контроль Украины, — Эрдоган
Британия разрешила Украине использовать Storm Shadow для ударов по России, — The Guardian
«Укрэнерго» не планирует отключений на четверг, 12 сентября
В КГГА оценили, готов ли Киев к чрезвычайным ситуациям в случае ухудшения качества воды
В США назвали победителя дебатов между Харрис и Трампом
Байден и премьер Британии обсудят разрешение для Украины на дальнобойные удары
В Украине отменили отключение света на среду, 11 сентября
Трамп сделал громкое заявление по поводу войны в Украине во время дебатов с Харрис
Стало известно, когда загрязненная вода дойдет до Киевщины