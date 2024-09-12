Ученик (2024): трейлер и дата выхода фильма о Дональде Трампе

Вышел трейлер биографического фильма о Дональде Трампе «Ученик».

Действие картины «Ученик» разворачивается в 1970-х годах и сосредоточено на восхождении молодого политика к власти, а также на влиянии Роя Коэна на его карьеру.

Премьера фильма «Ученик» ожидается 11 октября.

Трейлер фильма «Ученик»: