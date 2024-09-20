Диетолог назвала самые опасные диеты

Российский диетолог Галина Волкова поведала о вредных диетах. Они могут навредить здоровью.

По ее словам, самыми опасными для организма диетами являются монодиеты, а также диеты с экстремально низкой калорийностью, до 900 килокалорий в день.

Специалист сказала: «В первую очередь, это монодиеты, безусловно, при которых в организм поступает только один какой-то питательный элемент. Как правило, это углеводы при часто используемых гречневой, яблочной, арбузной диетах. И таким образом, у нас не поступают в организм белки, которые являются строительным элементом всех клеток организма, и не поступают жиры, которые очень важны для гормональной системы».

Отмечается также, что исключительно белковая диета тоже не сделает человека здоровее, тем более в долгосрочной перспективе, так как ежедневный рацион должен состоять из всех питательных элементов, включая и белки, и жиры, и углеводы.

Говорится: «Также опасной считается диета с резко низкой калорийностью, меньше 900 килокалорий в долгосрочной перспективе. Она тоже, как правило, опасна, потому что здесь не хватает энергии для основных процессов жизнедеятельности человека, что повлечёт плохое самочувствие и расстройство пищевого поведения, которое, в конечном итоге, увеличит вес, вместо ожидаемого его снижения».

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