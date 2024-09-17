Ученые научились определять гипертонию… по голосу

Эксперты из компании Klick Labs в США придумали новый способ выявления гипертонии. Они изобрели инновационную модель искусственного интеллекта, которая обнаруживает проблему на основе анализа голоса человека.

Сообщается, что, по статистике ВОЗ, каждый четвертый житель Земли сталкивается с повышением кровяного давления, и это состояние выступает ключевым фактором риска развития сердечнососудистых заболеваний.

Информируется, что ученые создали нейронную сеть, анализирующую множество голосовых биомаркеров, которые недоступны для распознавания с помощью человеческого слуха.

Также подчеркивается способность новой модели искусственного интеллекта создавать прогностические модели, учитывающие специфику мужских и женских организмов.

Во время опыта, который включал анализ записей голосов 245 добровольцев с использованием специального приложения в течение двухнедельного периода, модель демонстрировала высокую эффективность.

Добавляется, что алгоритмы верно определили гипертонию у 84% у женщин и 77% у мужчин.

Уверяется, что данная разработка обладает большим потенциалом для диагностики широкого спектра заболеваний, включая гипертонию и диабет.

Резюмируется, что использование голосовых технологий может значительно повысить доступность медицинской помощи и уменьшить ее стоимость.

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