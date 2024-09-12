Появилось видео, как Байден примерил кепку Трампа

Президент США Джо Байден вновь напомнил о себе. На этот раз политик отличился, примерив агитационную кепку сторонников республиканца Дональда Трампа.

Произошло это накануне, в среду, 11 сентября, во время памятных мероприятиях в годовщину терактов 2001-го года.

Глава государства побывал на пожарной станции Шэнксвилла.

Очевидцы рассказывают, что Джо Байден говорил о двухпартийном единстве страны после трагедии и призвал вернуться к этому.

Кроме этого, в качестве жеста политик дал кепку стороннику Дональда Трампа, который в поддержку того же духа предложил президенту надеть кепку оппонента.

Ранее Байден едко обозвал Трампа.