Состояние тяжелобольного Брюса Уиллиса резко ухудшилось

У голливудского актера Брюса Уиллиса, у которого диагностировали лобно-височную деменцию, ухудшилось состояние здоровья. Об этом изданию In Touch Weekly сообщил инсайдер.

По его словам, болезнь звезды стремительно прогрессирует, поэтому семья не только переживает за звезду боевиков, но еще больше боится, что артист не доживет до своего юбилея, который он будет отмечать 19 марта следующего года.

«Болезнь прогрессирует так быстро, что у его семьи появляется все больше волнений из-за того, что в скором времени они могут навсегда остаться без Брюса. Они даже задаются вопросом, доживет ли он до своего 70-летия», — рассказал инсайдер.

В настоящее время Брюс Уиллис находится со своей семьей. Он почти не появляется на публике.

Напомним, Квентин Тарантино хочет, чтобы Брюс Уиллис снялся в фильме «Кинокритик».