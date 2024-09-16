Британский профессор объяснил, чем опасно недосыпание

Профессор биомедицинского факультета Ланкастерского университета в Великобритании Адам Тейлор поведал о том, чем опасно недосыпание. Можно подорвать здоровье.

Ученый говорит о том, что опасность недосыпания заключается в долгосрочных вредных последствиях для метаболического здоровья, которые нельзя быстро скомпенсировать дополнительным сном.

По его словам, взрослым людям нужно спать более семи часов в сутки на регулярной основе.

Сказано, что хроническая неспособность высыпаться связана с повышенным риском множества заболеваний, таких как депрессия, диабет, ожирение, сердечный приступ, гипертония и инсульт.

Подчеркивается также, что основная опасность недосыпания для здоровья заключается не в существовании таких рисков, а в долгосрочном негативном воздействии.

Британец рассказал, что время, необходимое для восстановления после недосыпания, варьируется от человека к человеку.

Уточняется, что некоторым для восстановления достаточно крепкого сна в течение одной ночи, а у других людей это может занять дни или недели.

Информируется при этом, что восстановительный сон часто не обращает вспять метаболические изменения, произошедшие в организме в период недосыпания.

Он отметил: «Это значит, что уровень сахара в крови может оставаться повышенным даже после того, как человек выспится. То же самое касается снижения чувствительности к инсулину, которое говорит о нарушении метаболизма глюкозы. Последствием недосыпа также может быть увеличение веса».

Ранее ученые объяснили, почему так вредно поздно ложиться спать.