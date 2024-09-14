Веном: Последний танец (2024): трейлер и дата выхода

Вышел трейлер фильма «Веном: Последний танец».

«Веном: Последний танец» является заключительной частью трилогии. Эдди Брок и симбиот Веном снова вместе, но теперь им приходится скрываться, преследуемым как военными, так и инопланетными силами, ставящими под удар всё человечество.

Мировая премьера «Веном: Последний танец» состоится 25 октября 2024 года.

Трейлер фильма «Веном: Последний танец»: