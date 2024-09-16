Орел или решка? Ученые дали ответ на извечный вопрос

Эксперты из Амстердамского университета в Нидерландах дали ответ на извечный вопрос. Они рассказали, какова вероятность выпадения орла или решки при подбрасывании монетки.

Оказывается, это вовсе не 50/50.

Поясняется, что, согласно классической теории вероятности, шансы на выпадение орла или решки при подбрасывании монеты одинаковы.

Но еще в 2007-м году известный статистик Перси Диаконис из США заявил, что из-за мелких колебаний в направлении вращения монеты, шансы на то, что она упадет той же стороной, которой была брошена, могут быть несколько выше 50%, а дисбаланс может достигать 1%.

Желая уточнить это, специалисты провели опыт, который стал самым масштабным в своем роде.

В эксперименте участвовали 48 человек, которые в общей сложности совершили 350 757 подбрасываний монеты, а каждый их бросок был записан на видео.

Было выявлено присутствие перевеса в пользу того, чтобы монета упала той же стороной, что и была подброшена.

Впрочем, ученые не обнаружили значительного увеличения шансов на выпадение орла или решки.

Добавим, что за такое странное открытие исследователи получили Шнобелевскую премию.

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