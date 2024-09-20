Японцы рассказали о чудесной пользе животных белков

Эксперты из Центра интегративных медицинских наук RIKEN в Японии поведали о небывалой пользе животных белков. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что такие пищевые антигены как молочные и мясные белки помогают предотвратить рост раковых опухолей в кишечнике.

Опыт проводили на мышах с мутацией в гене, подавляющем рост опухолей.

Ученые говорят, что, как и у людей с семейным аденоматозным полипозом (образованием в кишечнике полипов), при нарушении работы этого гена у мышей развиваются опухоли в тонком и толстом кишечнике.

Сообщается, что на первом этапе эксперимента грызунов поделили на две группы.

Животных кормили обычной пищей или кормом, не содержащим антигенов, то есть веществ, которые организм рассматривает как чужеродные.

Информируется, что у мышей, которые получали стандартный корм, количество опухолей в тонком кишечнике снизилось, а в толстом осталось неизменным.

Потом исследователи добавили в пищу без антигенов белок под названием альбумин. Он содержится в мясе, молоке и чечевице.

В итоге было зафиксировано ускоренное подавление роста опухолей в тонком кишечнике.

Добавляется, что подобная защита была напрямую связана с присутствием антигена альбумина, а не с пищевой ценностью продуктов.

Говорится при этом, что у грызунов, которых кормили пищей с альбумином, в организме было больше иммунных Т-клеток.

Отмечается, что простые диеты без антигенов могут снижать нагрузку на пищеварение и улучшать самочувствие людей с тяжелыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как болезнь Крона или синдром раздраженного кишечника, но следовать им при семейном аденоматозном полипозе может быть рискованно, поскольку организм может лишиться веществ, помогающих бороться с раком.

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