Удары по складам боеприпасов в РФ могут повлиять на ход войны, — ISW

Удары Украины по тыловым логистическим объектам на территории России могут значительно усилить оперативное давление на российские войска. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

«При продолжении украинских ударов по российским тыловым логистическим объектам на территории России будет создано более широкое оперативное давление на российских военных, которое способно выйти далеко за пределы точечного уничтожения запасов боеприпасов и логистических объектов», — говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что многократные удары по складам боеприпасов в РФ могут заставить российское военное командование принять соответствующее решение по реорганизации и рассредоточению систем поддержки и материально-технического обеспечения внутри России для смягчения последствий таких атак.

Снятие ограничений на использование западных систем и продолжение развития собственных ударных возможностей Украины на большом расстоянии может позволить украинским силам эффективнее использовать уязвимые места России.

«Украинские удары по объектам в России могут повлиять на наступательные операции на всем театре боевых действий в Украине, если у украинских сил будет техника, будут возможности и разрешение на проведение такой серии ударов по материально-техническим и вспомогательным объектам в России в широких масштабах», — считают аналитики ISW.

За последние месяцы украинские военные значительно усилили атаки дронами и ракетами на склады боеприпасов и другие объекты как на оккупированных территориях Украины, так и на территории России.

Напомним, в Тверской области РФ зафиксировали 18 землетрясений в результате детонации склада БК.