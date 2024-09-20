Германия экстренно предоставит оружие Украине, — СМИ

Германия намерена одобрить пакет военной помощи Украине в размере около 400 млн евро. Финансовые ресурсы должны быть выделены немедленно, сообщает Reuters со ссылкой на письмо министерства финансов ФРГ.

«Учитывая постоянное ухудшение военной ситуации в Украине, существует серьезный риск того, что Украина без существенного увеличения материальной поддержки может потерпеть поражение в своей оборонной кампании», — говорится в письме бюджетному комитету нижней палаты Бундестага.

Отметим, что речь идет о «незапланированной потребности в размере около 397 млн ​​евро», которая возникла и конкретизировалась только в последние несколько недель.

Также Минфин ФРГ заявил, что это условие должно быть выполнено немедленно, чтобы мероприятия можно было реализовать в 2024 году и они могли повлиять в течение оставшегося времени года.

Напомним, Германия передала Украине новую систему ПВО.