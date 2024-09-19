Рада уволила Безуглую с должности заместителя главы Комитета по нацбезопасности

Верховная Рада отозвала народного депутата Марьяну Безуглую с должности заместителя главы Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Это решение поддержали 252 парламентария. Об этом сообщает Telegram-канал нардепа от «Голоса» Ярослава Железняка.

«Парламент уволил Марьяну Безуглую с должности заместителя комитета по вопросам обороны и даже члена комитета», — написал Железняк.

По его словам, вместо этого Безуглую перевели на должность члена Комитета по вопросам внешней политики.

Напомним, Рада одобрила выделение 500 млрд на оборону.