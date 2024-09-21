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Новости > Долгое сидение за компьютером может вызвать «ягодичную амнезию»

Долгое сидение за компьютером может вызвать «ягодичную амнезию»

Агата Кловская
20.09.24 22:32
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Долгое сидение за компьютером может вызвать «ягодичную амнезию»
«Ягодичная амнезия» развивается при сидении за компьютером более 2-3 часов подряд.
 
В результате из-за ягодичной амнезии ослабевают мышцы нижней части спины, что может привести к проблемам с поясницей и коленями, включая разрыв связок, артрит и постоянное ощущение тупой боли. 
 
Чтобы избежать ягодичной амнезии, медики рекомендуют вставать каждые 30-50 минут и выполнять упражнения, такие как легкие похлопывания по ягодицам, приседания и круговые движения бедрами.

Тэги: ягодичная амнезия

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