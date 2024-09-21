Долгое сидение за компьютером может вызвать «ягодичную амнезию»

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Эта зима станет серьезным испытанием для Украины, — AIE
Киев возглавил антирейтинг по уровню загрязненности воздуха
Зимой в Украине не будет света до 18 часов в сутки, — прогноз ООН
Германия экстренно предоставит оружие Украине, — СМИ
Европарламент призвал снять ограничения на удары по России, депутаты поддержали резолюцию
Стало известно, будут ли отключать свет 20 сентября
Рада уволила Безуглую с должности заместителя главы Комитета по нацбезопасности
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