Долгое сидение за компьютером может вызвать «ягодичную амнезию»

«Ягодичная амнезия» развивается при сидении за компьютером более 2-3 часов подряд.

В результате из-за ягодичной амнезии ослабевают мышцы нижней части спины, что может привести к проблемам с поясницей и коленями, включая разрыв связок, артрит и постоянное ощущение тупой боли.

Чтобы избежать ягодичной амнезии, медики рекомендуют вставать каждые 30-50 минут и выполнять упражнения, такие как легкие похлопывания по ягодицам, приседания и круговые движения бедрами.