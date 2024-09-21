Ольга Харлан снялась для Playboy

Олимпийская чемпионка и фехтовальщица Ольга Харлан снялась для обложки сентябрьского номера легендарного мужского журнала Playboy-Украина. На фото спортсменка одета в белое платье.

"Героиней чемпионского номера Playboy стала самая титулованная украинская спортсменка Ольга Харлан. Олимпийские игры-2024 принесли ей золотую медаль, а в целом у спортсменки есть шесть наград: 2 "золота", 1 "серебро" и 3 "бронзы", — говорится в анонсе журнала Playboy.

Напомним, в сентябре 2022 года американская компания Playboy Enterprises заявила, что закрывает украинскую версию журнала Playboy.

Однако впоследствии удалось договориться с владельцем бренда и в августе вышел первый печатный выпуск журнала во время полномасштабной войны в Украине.