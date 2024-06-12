Ученые рассказали о смертельной опасности энергетических напитков

Эксперты из исследовательского центра Cancer Research UK в Великобритании и университета Флориды в США поведали о смертельной опасности энергетических напитков. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, сахар и таурин в их составе способны потенциально спровоцировать развитие онкологию.

Поясняется, что компонент энергетиков таурин (аминокислота) может быть основным источником энергии для бактерий, которые, как считается, вызывают рак толстой кишки.

Сообщается, что опыты с участием животных продемонстрировали, что энергетические напитки действительно способствуют потенциально опасному росту числа бактерий-метаболизаторов сульфида H2S в кишечнике.

Отмечается, что к подобным последствиям может приводить повышенное потребление энергетиков человеком.

Кроме таурина подобные напитки нередко содержат много сахара. Так, в одну банку энергетика Red Bull объемом 250 миллиграммов его добавляется в количестве, примерно равном 27,5 граммов, тогда как медики не советуют взрослым людям употреблять больше 25-30 граммов сахара в день.

Добавляется, что некоторые энергетические напитки могут незаметно закрывать практически всю ежедневную потребность в добавленном сахаре.

Резюмируется, что злоупотребление сахаром в любых продуктах может привести к ожирению, которое, в свою очередь, выступает одним из основных провокаторов рака толстой кишки.

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