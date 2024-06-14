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Новости > Путин озвучил бредовые условия для незамедлительного прекращения войны

Путин озвучил бредовые условия для незамедлительного прекращения войны

Александр Панько
14.06.24 15:34
128
Путин озвучил бредовые условия для незамедлительного прекращения войны

Кремлевский правитель Владимир Путин заявил, что Россия прекратит огонь и пойдет на переговоры, если Украина полностью откажется от Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

На встрече с представителями министерства иностранных дел России он заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска со всей территории этих областей, а также отказаться от членства в Североатлантическом Альянсе.

«Как только Киев заявит, что готов и начнет реальный вывод войск, а также заявит об отказе от вступления в НАТО, мы немедленно прикажем прекратить огонь и начнем переговоры. Гарантируем безопасный отвод украинских частей и соединений. Наша принципиальная позиция — нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, ее демилитаризация и денацификация», — сказал Путин.

Он заверил, что речь идет не о заморозке войны, а о ее окончательном завершении. При этом кремлевский правитель требует зафиксировать в международных договорах статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей «как регионов РФ».

«Базовые соглашения по мирному урегулированию должны быть зафиксированы международными договорами, естественно, предполагается и отмена санкций против России. Мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстанавливать отношения с Украиной и Европой», — добавил Путин.

Напомним, Путин готов заморозить войну на нынешних линиях фронта.

Тэги: Владимир Путин, прекращение огня, война в Украине

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