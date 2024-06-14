Сегодня свет в Украине начнут выключать раньше запланированного

Графики отключений света в Украине сегодня, 14 июня, изменились. Свет начнут выключать раньше. Об этом сообщил директор компании YASNO Сергей Коваленко в Facebook.
«Укрэнерго перечислил ограничения на сегодняшний день: графики начнут работать с 14:00», — отметил он.
В «Укрэнерго» сообщают, что сегодня свет будут выключаться в период с 14:00 до 22:00. Причины изменения графиков — рост потребления в восточных регионах, а также снижение работы солнечных станций в западных областях.
Облэнерго в ряде регионов уже сообщили об изменении графиков ограничений сегодня:
— Полтавская область: графики будут действовать с 14:00 до 22:00;
— Николаевская область: с 14:00 до 16:00 отключается вторая очередь, с 16:00 до 18:00 третья очередь;
— Сумская область: графики будут действовать с 14:00 до 22:00, отключения начнутся с третьей очереди;
— Ивано-Франковская область: графики будут действовать с 14:00 до 23:00, изменения будут касаться четвертой и пятой очередей;
— Кировоградская область: графики будут действовать с 14:00 до 22:00, отключения начнутся с пятой очереди и продлятся два часа.
Напомним, отключений света в Украине станет больше.