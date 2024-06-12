Киев заливает дождем, есть проблемы с транспортом

Киев накрыла непогода. Осадки в среду, 12 июня, оказались настолько сильными, что из-за подтопления останавливался транспорт.

Из-за мощного ливня возникли задержки в движении троллейбусов и трамваев. В частности:

— трамваев № 14, 15 на ул. Василенко, 5;

— троллейбусов №№ 22, 27, 30, 42д на ул. В. Гетьмана;

— троллейбусов №№ 17, 19 по ул.Ереванская, 14.

В «Киевпасстрансе» отмечают, что на местах работают соответствующие службы.

В КГВА предупреждают, что в Киеве сегодня еще будет дождь, поэтому гидрослужбы работают в усиленном режиме. В настоящее время дорожники ликвидируют подтопление на улицах Дарницкого, Оболонского и Святошинского районов.

Напомним, непогода серьезно ударила по Киевской области: стало известно о последствиях.