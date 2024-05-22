Швеция поможет Украине оружием на 6,5 млрд евро

Власти Швеции обеспечат долгосрочную поддержку Украины посредством трехлетней военной поддержки в 2024 — 2026 годах на общую сумму 75 млрд шведских крон (6,5 млрд евро). Об этом сообщило шведское правительство.

«Чтобы усилить шведскую поддержку Украины, а также усилить долгосрочную перспективу, правительство и Шведские демократы соглашаются ввести программу военной поддержки Украины на 2024 — 2026 годы. Швеция увеличит поддержку и ее объем составит 75 млрд шведских крон в виде военной поддержки на 2024 −2 026 годы, 25 млрд шведских крон в год», — говорится в сообщении.

Указано, что всеобщая военная и гражданская поддержка Украины со стороны Швеции с учетом указанного предложения составит более 100 млрд шведских крон. Военная поддержка в пределах Украины может, например, принимать форму бесплатной передачи оборонного оборудования, финансовых взносов и финансовой поддержки для закупок оборонного оборудования.

В правительстве также отметили, что в зависимости от типа поддержки, которую будут использовать, границы программы могут обременить государственные финансы на несколько лет и даже после 2026 года.

После российского вторжения в феврале 2022 года Швеция выделила сумму, эквивалентную 37 млрд шведских крон, на разные усилия по поддержке Украины. Среди них 15 пакетов военной поддержки на общую сумму около 30 млрд шведских крон. Украина получает самую большую помощь со стороны Швеции среди всех стран, которым она выделяется.

Напомним, Швеция может рассмотреть отправку войск в Украину, но при одном условии.