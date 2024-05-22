Россия разместила новое космическое оружие на орбите спутника США, — Reuters

На прошлой неделе Россия запустила спутник, который, по мнению американской разведки, является оружием, способным преследовать и атаковать другие спутники. Как пишет Reuters, об этом заявило Космическое командование США.

«Отмечается, что российская ракета „Союз“ стартовала с космодрома Плесецк 16 мая и вывела на низкую околоземную орбиту по меньшей мере девять спутников, в том числе КОСМОС 2576, тип российского военного космического аппарата-„инспектора“, который американские официальные лица давно осуждают за „безрассудное“ поведение в космосе», — пишет издание.

«Мы наблюдали номинальную активность и считаем, что это, вероятно, противокосмическое оружие, способное атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите. Россия разместила это новое противокосмическое оружие на той же орбите, что и правительственный спутник США», — заявил представитель Космического командования США в интервью агентству Reuters.

По словам американского чиновника, знакомого с данными разведки, запуск также включал гражданские спутники, развернутые на разных орбитах.

«Такое сочетание военной и гражданской полезной нагрузки было совершенно неожиданным. Никогда раньше не видел такого в российских запусках», — сказал аналитик Барт Хендрикс.

Отмечается, что КОСМОС 2576 похож на спутники, которые Россия запустила в 2019 и 2022 годах, и которые США также называли контркосмическим оружием. Спутник 2019 года выводил в космос объект, который тесно следовал за спутником Национального разведывательного управления США.

По состоянию на вторник КОСМОС 2576 не приближался к американскому спутнику, но космические аналитики заметили, что он находится в том же орбитальном кольце, что и американский USA 314, запущенный в апреле 2021 года.

«Российский спутник, похоже, движется по орбитальной траектории USA 314 с большей скоростью, что свидетельствует о том, что со временем они сблизятся», — отмечает Reuters.

Напомним, РФ применяет секретное оружие, пытаясь нарушить связь Starlink.