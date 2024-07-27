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Новости > Паоло Урфер и Ральф Изенеггер: мафия из РФ и Украины скупает еврофутбол, - СМИ

Паоло Урфер и Ральф Изенеггер: мафия из РФ и Украины скупает еврофутбол, - СМИ

Автор: «Фраза»
27.07.24 15:37
144
Паоло Урфер и Ральф Изенеггер: мафия из РФ и Украины скупает еврофутбол, - СМИ

В 2023 году футбольный клуб «Лехия» из Гданьска был куплен дубайским инвестиционным фондом Mada Global.Паоло. Именно этот факт привлек внимание польских и украинских СМИ к персолне по имени Паоло Урфер.

В чем же дело? Вот, что поясняет по этому поводу украинское издание PROBLEMATIC NEW: «На сайте клуба «Лехия» Паоло Урфер значится в качестве президента. В то же время «Википедия» и другие источники подтверждают, что владельцем «Лехии» является Mada Global. Журналисты издания Wirtualna Polska заинтересовались сделкой и провели расследование относительно нового президента и владельцев польского клуба и пришли к выводу, что за ними стоят представители российской и украинской организованной преступности: Паоло Урфрер и Юрий Иванющенко. Стоит ли за покупкой гданьской «Лехии» (Lechia) беглый украинский олигарх Юрий Иванющенко, известный также под криминальным псевдонимом «Юра Енакиевский», — достоверно неизвестно. Но известно, что Паоло Урфер представлял и представляет в Украине его интересы, и интересы эти футболом не ограничиваются.

После бегства Януковича и верхушки донецкой мафии, которые под именем «Партия регионов» контролировали страну, в Украине остались огромные активы, принадлежащие беглецам. Среди таких беглецов — Юрий Иванющенко, которого называли вторым по влиянию человеком после Януковича. О его прошлом достоверно ничего неизвестно, но упорные слухи утверждают, что это — донецкий бандит, выбившийся на самый верх криминального мира благодаря заказным убийствам и рэкету. Во времена правления донецкого клана Юрий Иванющенко стал очень богатым человеком, подмявшим под себя значительные государственные активы. После революции 2014 года Иванющенко исчез вместе с Януковичем, а украинские правоохранители объявили его в розыск, наложив арест на выявленные активы.

Как оказалось, среди активов было поместье Юрия Иванющенко под Киевом, в элитной Конча-Заспе, которое он начал строить с приходом к власти Виктора Януковича. Но, несмотря на арест, в 2016 году Паоло Урфер смог выкупить 15 гектаров имения с самыми ценными постройками, в частности, с главной резиденцией, которую сравнивают с Версалем. Согласно документам, за 15 гектаров заповедной земли и все имущество, находящееся на ней, Паоло Урфер заплатил 135 000 долларов. Что как минимум в шесть раз ниже реальной цены. Как так получилось, что арестованный актив был продан, неизвестно до сих пор.

Прокуратура пытается оспорить сделку, но проблема состоит еще и в том, что Паоло Урфер передал купленное имущество своей компании «Орбита холдингс ЮА». Хотя формально основателем значится Ивков Сергей Иванович, он — явный номинал, которого подобрали люди Иванющенко где-то в Луганске. В 2023 году компания поменяла владельца — им стал кипрский оффшор. Но бенефициаром по-прежнему числится Паоло Урфер. Судя по всему, отвоевать проданный актив Юрия Иванющенко украинским правоохранителям уже не удастся: если даже арестованное имущество сумел купить швейцарский гражданин, то теперь, после передачи его в другие руки, шансов у властей Украины еще меньше.

Интересно, что в связи с именем Паоло Урфрера всплывает и другой представитель организованной преступности. На сей раз речь идет о представителе Солнцевской ОПГ (Россия) Сергее Михайлове по кличке «Михась». Правда, «Михась» тут всплывает уже не напрямую, как «Юра Енакиевский», а через друга и партнера Паоло Урфера — Ральфа Освальда Изенеггера. Он, как и Паоло Урфер, является гражданином Швейцарии. Если Урфер — бывший футболист, переквалифицировавшийся после завершения карьеры в футбольного функционера, то Ральф Освальд Изенеггер — адвокат, задействованный в той же спортивной сфере.

Оба познакомились в России, где Паоло Урфер представлял интересы чеченского бизнесмена Булата Чагаева, купившего швейцарский футбольный клуб «Невшатель Ксамакс». Это было в 2011 году, однако вскоре Паоло Урфер рассорился с Чагаевым и в последующие годы сотрудничал в качестве советника, в частности, с российскими клубами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Рубин» (Казань).

Ральф Освальд Изенеггер начинал свою карьеру юриста в Швейцарии, причем знание русского языка помогло ему заиметь клиентуру из бывшего Советского Союза. В основном это были представители мафии и властей, активно прячущие свои капиталы в Швейцарии. Тут им очень сильно помогал Изенеггер. Где-то на этом пути Ральф Освальд Изенеггер пересекся с Сергеем Михайловым, который как раз был арестован в Швейцарии по обвинению в участии в организованной преступной группе. Год спустя ключевой свидетель, который должен был обвинить Михайлова, был застрелен в Нидерландах еще до дачи показаний. В 1998 году, через два года после ареста, «Михась» был освобожден, а обвинения против него сняты. Активное участие в этом процессе принял Ральф Изенеггер, которого даже арестовали на три месяца за то, что он выносил из камеры «Михася» инструкции для его окружения по поводу того, как развалить дело. Впрочем, Ральф Освальд Изенеггер отделался легким испугом — всего тремя месяцами заключения. Зато обзавелся клиентами на самом верху российской преступности и власти, которые сложно отличить друг от друга. Среди таковых был бывший руководитель Управления делами президента Ельцина Павел Бородин. Он был арестован в 2001 году в США и передан швейцарцам, которые обвинили его, в том числе, в получении взятки в 30 миллионов долларов за контракты на реконструкцию Кремля. В конечном итоге в 2002 году Бородина признали виновным в отмывании денег. Однако его оштрафовали всего на 300 000 франков и отпустили. Среди клиентов Изенеггера был и Булат Чагаев, владелец клуба «Невшатель Ксамакс», в котором Паоло Урфер подвязался в качестве директора. Изенеггер тоже рассорился с Чагаевым, но зато встретил Урфера, с которым сотрудничает и сейчас.

Также известно, что имя Ральф Освальд Изенеггер всплыло в скандале по поводу взятки Дональду Трампу в 2019 году. Как утверждает прокуратура США, речь идет о миллионе долларов от украинского олигарха Дмитрия Фирташа, который с помощью Изенеггера перевел эти деньги Льву Парнасу, который был одним из организаторов теневого финансирования избирательной кампании Трампа. За какие такие заслуги Фирташ перевел Трампу миллион долларов — неизвестно, но США уже несколько лет безуспешно добиваются экстрадиции олигарха, который сбежал из Украины и отсиживается в Австрии. Среди клиентов Изенеггера имеется также и уже известный нам Юрий Иванющенко. Некоторое время назад Изенеггер даже похвастался на сайте своей компании, что ему удалось исключить имя Иванющенко из санкционного списка Евросоюза. Сегодня на сайте вместо этого сообщения отображается «ошибка 404».

Точно неизвестно: свел ли Юрия Иванющенко и Паоло Урфера Ральф Изеннегер или же они познакомились другим способом. Возможно, это случилось через посредничество других одиозных украинских олигархов — братьев Суркисов, с которыми сотрудничал Иванющенко, а Урфер был советником в их клубе «Динамо» (Киев). В январе 2023 года он даже выступал посредником при продаже футболиста Ильи Забарного английскому «Борнмуту».

Ральф Освальд Изенеггер также сотрудничал с «Динамо» (Киев). Он представлял его интересы в разбирательствах в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Владельцы клуба, Григорий и Игорь Суркисы, тоже принадлежат к пулу пророссийских олигархов, поддерживающих Януковича. В 2022 году они сбежали из Украины, вывезя с собой несколько десятков миллионов долларов наличными. Что касается околофутбольных криминальных историй, то Суркисы скрывались от налогов путем перевода денег за трансферы игроков через компании в оффшорах. Речь идет о сотнях миллионов долларов. Участвовал ли в этом Изенеггер — тоже неизвестно, но то, что он появлялся в орбите Суркисов — однозначный факт.

Упомянутая в начале покупка гданьской «Лехии» — не первая футбольная сделка Паоло Урфера и его коллеги Ральфа Изеннегера. В 2018 году они пытались купить бухарестское «Динамо», но происхождение денег объяснить так и не смогли. В 2020 году Изенеггер стал директором латвийского клуба «Валмиера». В документах указано, что швейцарский юрист является бенефициаром компании, в которой зарегистрирован клуб, но на 95 процентов акции принадлежат компании Sky Silver, зарегистрированной в Дубае. В 2020 году в Польше появился Паоло Урфер. Он представился представителем компании Innovation Business Development из Дубая и заявил, что хочет вложить 100 миллионов злотых в одну из польских команд.

Паоло Урфер пытался купить краковскую «Вислу» и вроцлавский «Шлёнск». Сделки сорвались, но во время этих попыток всплыли связи Урфера с Изенеггером и российско-украинским грязным капиталом. На вопросы о связях с Россией и происхождении средств Урфер отвечать отказался. Но заявил, что его инвесторы не представляют российский капитал. В итоге Урфер купил гданьскую «Лехию», но происхождение денег, на которые была совершена эта покупка, все равно очень сомнительно. Попытка укрыться за дубайским инвестиционным фондом очень неуклюжа.

Клуб из Гданьска официально купила компания Football Culture Polska, зарегистрированная в Варшаве и принадлежащая Глобальному фонду Mada Global Fund for Income Opportunities из Дубая. Представители инвесторов уверяют, что фонд связан с Mada Capital и Mada Financial Services, которые образуют группу капитала Mada Group. Проблема в том, что на сайте этой группы нет упоминания о Mada Global Fund. Причем представители группы не ответили, есть ли у них связи с этим фондом и знакомы ли они с Паоло Урфером и Ральфом Изенеггером. Название Mada Global, которое появлялось в разговорах Урфера с клубами, можно найти в списке местных фондов, зарегистрированных в Управлении по ценным бумагам и биржам Объединенных Арабских Эмиратов. Но больше никакой информации нет. Сайт Mada Global появился только в июне 2023 года и не содержит ни имен людей, связанных с фондом, ни адреса фонда.

Итак, судя по всему, российская и украинская мафия вкладывают деньги, украденные в своих странах, в европейский футбол. Впрочем, речь, скорее, идет о российской преступности — ведь и Юрий Иванющенко, и другие персоны, имеющие украинское гражданство и упомянутые в материале, принадлежат к пророссийским силам, тесно сотрудничающим с россиянам. Но, кому бы ни принадлежали деньги, на которые Паоло Урфер и Ральф Изенеггер приобрели польский и латвийский футбольные клубы, их происхождение вызывает как минимум, серьезные вопросы".

Тэги: Юрий Иванющенко, Юра Енакиевский, Паоло Урфер, Ральф Изенеггер, Ивков Сергей Иванович, Ральф Освальд Изенеггер, братья Суркисы, Paolo Urfer

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