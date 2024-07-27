Вивиан Дженна Уилсон назвал Илона Маска злобным, безразличным и самовлюбленным

20-летний сын Илона Маска Ксавье, который стан трансгендером по имени Вивиан Дженна Уилсон, заявила, что Илон был жесток с ним и назвал отца самовлюбленным. Об том Вивиан Дженна Уилсон (Ксавье Маск) рассказала в первом интервью, которое дала NBC News, комментируя высказывания Маска о ней и его трансгендерной идентичности.

Илон Маск ранее заявил, что Вивиан Дженна Уилсон, его бывший сын — «мертв» из-за приема блокаторов полового созревания. Также Маск заявил, что у его сына были проявления аутизма.

Вивиан Дженна Уилсон ответил отцу: «Сказать на подкасте Джордана Питерсона, что я мертва, и признать, что у тебя нулевое понимание прочитанного текста, что тебя обманом заставили подписать документы, которые ты перечитал несколько раз, — это просто пародия на самого себя. Честно, настоящая комедия».

«Мне нужно развенчать много вещей, но я хочу начать с того, что я нахожу самым смешным, а именно с пресловутого твита о „легкой аутичности“. Это будет немного откровенно. Это полная фальшивка. То есть, ничего из этого никогда не было. Никогда. Я даже не знаю, откуда он это взял», — также подчеркнула Вивиан Дженна Уилсон.

Кроме того, Вивиан Дженна Уилсон ответил на заявления о выборе одежды для своего отца: «Я никогда не выбирала ему куртки и определенно не называла их „сказочными“, ведь буквально, что это за фигня. Я не использовала слово „сказочные“, когда мне было четыре года, потому что я снова хотела бы повторить... мне было четыре года. Как будто это настолько очевидно, я даже не думаю, что это требует объяснений, но, по-видимому, люди верят в эту чушь, поэтому я здесь».

Вивиан Дженна Уилсон

Также Вивиан Дженна Уилсон заявил, что, сперва колебался, но знал, что делает, когда согласился на операцию по смене пола. «Он был уверен, что я ничего не скажу и просто оставлю это без ответа. Чего я делать не собираюсь, потому что если вы собираетесь лгать обо мне, например, нагло перед многомиллионной аудиторией, я просто так это не оставлю», — сказала Вивиан Дженна Уилсон.

«Касательно того, что я не женщина. Как скажешь, но штат Калифорния признает меня женщиной, а мнения подлецов меня не волнуют. Очевидно, Илон в своем кетаминовом сознании не может с этим смириться и отчаянно ищет внимания и подтверждения со стороны армии инцелов-дегенератов и подстилок. Иди потрогай траву, ***** [нецензурное слово, — ред.]», — добавил Вивиан Дженна Уилсон.

По словам Вивиан Дженна Уилсон, отец редко присутствовал в ее жизни. Илон Маск якобы оставляя его, братьев и сестер на попечение матери или нянь, хотя у Маска была совместная опека. При этом отец всегда ругал Ксавье (Вивиан Дженна Уилсон). «Он был холоден. Он очень быстро впадает в гнев. Он безразличен и самовлюблен», — сказала она.

Вивиан Дженна Уилсон также рассказал, что, когда был ребенком, Маск преследовал его за проявление женских черт и оказывал давление. «Я училась в четвертом классе. Мы отправились в эту поездку, и я не знала, что это была просто реклама одной из машин — не помню, какой именно — и он постоянно злобно орал на меня, потому что мой голос был слишком высоким. Это было жестоко», — рассказал Ксавье (Вивиан Дженна Уилсон).

У отца Маска и сына Ксавье давно были напряженные отношения. А еще Илон назвал Вивиан Дженна Уилсон «коммунисткой», которая считает, что «любой богач — зло».

Напомним, Вивиан Дженна Уилсон и его брат-близнец родились у первой жены Маска, писательницы Джастин Маск. Пара развелась в 2008 году. В 2022 году Ксавье (Вивиан Дженна Уилсон) обратился в суд Калифорнии за одобрением смены имени и на процессе осудил своего отца.

Как мы ранее сообщали, Илон Маск «похоронил» своего бывшего сына Ксавье, а ныне трансгендера Вивиан Дженна Уилсон.