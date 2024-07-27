Черная вдова появилась в Одессе: будьте осторожны, антидота в Украине нет

Жителя Одесщины госпитализировали из-за укуса паука «черная вдова». Антидота в Украине нет.

В Болградскую больницу обратился мужчина, рассказав, что во время проведения полевых работ его укусил паук «черная вдова». После детального описания пациента медики установили, что это каракурт.

Сейчас мужчина находится в состоянии средней тяжести.

Из-за аномальной жары в Украине наблюдается нашествие опасных пауков. Укус каракурта (вид пауков из рода чёрных вдов) в 50 раз ядовитее укуса тарантула и в 15 раз ядовитее укуса гремучей змеи.