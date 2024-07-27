Черная вдова появилась в Одессе: будьте осторожны, антидота в Украине нет

В Польше сделали новое заявление о возвращении военнообязанных в Украину
В Минобороны рассказали, нужно ли сейчас снижать мобилизационный возраст
Шмыгаль рассказал о ситуации в энергетике и подготовке к отопительному сезону
Зеленский заинтриговал заявлением об отечественных ракетах и дронах
«Укрэнерго» увеличило продолжительность отключений света
Кремль не исключил переговоров с Зеленским
Стало известно, как будут отключать свет 25 июля
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Сырский рассказал о «реалистичном плане» по Крыму
РФ намерена до конца года увеличить численность войск в Украине до 690 тысяч