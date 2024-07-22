Кардиолог рассказал, так ли страшны энергетики

Кардиолог Майкл Аккерман из клиники Майо в США поведал о том, так ли опасны для здоровья энергетические напитки. Все не так однозначно.

Медик говорит о том, что химические вещества, содержащиеся в них, в умеренных количествах не могут навредить здоровому сердцу.

Впрочем, по его словам, подобные напитки могут провоцировать потенциально опасную для жизни аритмию у людей с генетической предрасположенностью к заболеваниям миокарда.

Дело в том, что в состав энергетиков входят стимулирующие ингредиенты (таурин, сахара) в дополнение к большому количеству кофеина.

Указывается, что при условии умеренного употребления в случае необходимости такие напитки могут стать подспорьем для людей, которым нужно взбодриться для участия в какой-либо активной деятельности.

Подчеркивается, что здоровью сердца они не навредят, но, в о же время, энергетики могут быть опасны для лиц с генетической предрасположенностью к сердечным заболеваниям.

Эксперт сказал: «Хотя энергетические напитки напрямую не вызывают остановку сердца, их употребление, особенно в больших количествах, может стать причиной различных опасных патологий, таких как аритмия».

Добавляется: «Недостаток сна, который чаще всего и служит поводом для употребления энергетиков, дополнительно повышает риск усугубления проблем с сердцем».

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