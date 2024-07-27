Тигровый паук: ядовитый «полосатик» оккупировал Киевскую область

Тигровый паук был замечен в Киевской области. Ими буквально все кишит поблизости Борисполя. Тигровый паук ядовит, но их яд не способен убить человека (при отсутствии аллергии).

Тигровый паук, или Аргиопа Брюнниха (Argiope bruennichi), — это один из самых ярких и заметных пауков, обитающих в Европе и некоторых частях Азии и Африки. Благодаря своим впечатляющим полосатым окраскам и характерному поведению, этот паук привлекает внимание как учёных, так и любителей природы.

Внешний вид

Тигровый паук получил своё название благодаря своему характерному окраску, напоминающему тигровую шкуру. Его брюшко украшено чередующимися черными и желтыми полосами, что делает его легко узнаваемым. Размеры пауков варьируются в зависимости от пола: самки значительно крупнее самцов и могут достигать длины до 25 мм, в то время как самцы обычно не превышают 6-7 мм.

Среда обитания

Аргиопа Брюнниха предпочитает обитать в местах с высокой травой, на лугах, в садах и на лесных опушках. Эти пауки строят свои сети между растениями, часто на высоте около метра над землёй. Они встречаются в различных климатических зонах, от умеренных регионов Европы до субтропиков и тропиков Азии и Африки.

Поведение и питание

Тигровый паук известен своим уникальным способом плетения паутины. Его сеть имеет круглую форму с характерным зигзагообразным узором в центре, который называется стабилиментум. Назначение стабилиментума до сих пор точно не выяснено, но предполагается, что он может служить для привлечения добычи, маскировки или укрепления паутины.

Паутина Аргиопы Брюнниха предназначена для ловли насекомых, таких как мухи, пчелы, мотыльки и кузнечики. Когда добыча попадает в сеть, паук быстро перемещается к жертве, обездвиживает её своим ядом и затем окутывает паутиной. После этого он вводит пищеварительные ферменты и высасывает жидкое содержимое.

Размножение

Размножение у тигровых пауков происходит летом. Самцы после линьки начинают искать самок, ориентируясь по их феромонам. После нахождения самки самец осторожно подходит к её паутине и начинает ухаживание, которое заключается в вибрациях паутины и специфических движениях.

После спаривания самка откладывает яйца в кокон, который крепит к растительности или прячет в укромных местах. Кокон защищает яйца до весны, когда из них вылупляются молодые паучки. В течение первой линьки они остаются вместе, а затем начинают самостоятельную жизнь.

Опасность для человека

Несмотря на свой внушительный внешний вид и наличие яда, тигровый паук не представляет серьёзной опасности для человека. Его укус может вызвать небольшую боль и местное раздражение, но не является смертельным или особо опасным. Однако, как и в случае с любыми укусами пауков, у людей с аллергией может возникнуть более сильная реакция, поэтому при укусе лучше проконсультироваться с врачом.

Экологическая роль

Тигровый паук играет важную роль в экосистеме, контролируя популяции насекомых, многие из которых являются вредителями для сельского хозяйства. Пауки, в том числе Аргиопа Брюнниха, являются важными звеньями пищевой цепи и способствуют поддержанию экологического баланса.

Заключение

Тигровый паук (Аргиопа Брюнниха) — это удивительное существо с яркой внешностью и интересным поведением. Его уникальная паутина и эффективные охотничьи навыки делают его важным участником природных экосистем. Несмотря на некоторые опасения, эти пауки не представляют серьёзной угрозы для человека и играют полезную роль в контроле популяций насекомых.