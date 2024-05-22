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Новости > Россия решила в одностороннем порядке «отодвинуть» границу с Литвой и Финляндией в Балтийском море

Россия решила в одностороннем порядке «отодвинуть» границу с Литвой и Финляндией в Балтийском море

Агата Кловская
22.05.24 11:16
94
Россия решила в одностороннем порядке «отодвинуть» границу с Литвой и Финляндией в Балтийском море

Российские власти решили в одностороннем порядке «изменить» морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Об этом сообщает издание The Moscow Times.

Отмечается, что журналисты проанализировали проект постановления правительства, опубликованный на портале правовых актов. При этом указывается, что этот документ подготовило Минобороны РФ.

«Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области», — пишут журналисты.

Россия хочет изменить географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ, а также прилегающей зоны у побережья и островов.

На границе с Финляндией правительство РФ намерено скорректировать координаты в зоне островов Йяхи, Соммерс, Голланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд, а также вблизи северного входного мыса реки Нарва, следует из приложения к постановлению кабмина.

На границе с Литвой под пересмотр попала зона Куршской косы в Гданьском заливе, районы мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран, а также Балтийской косы.

Авторы проекта в свое оправдание заявляют, что действующие географические координаты, установленные постановлением Совмина СССР от 1985 года, «не в полной мере соответствуют современной географической обстановке».

«Точки были зафиксированы „по морским навигационным картам мелкого масштаба“, которые, в свою очередь, основываются на работах середины 20 века, а это „не позволяет определить внешнюю границу внутренних морских вод“ РФ», — говорится в документе.

При этом Постановление Совмина СССР 40-летней давности, регулирующее границы в регионе Балтийского моря, Минобороны предлагает частично «признать не действующим». При этом документ о «пересмотре границы» пока официально не комментировали МИД Финляндии и Литвы.

Напомним, Россия начала учения с ядерным оружием.

Тэги: Россия, граница, Литва, Финляндия, Балтийское море

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