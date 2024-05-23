В Минобороны объяснили, в каких случаях после обновления данных в «Резерв+» все равно нужно идти в ТЦК

По новому закону о мобилизации военнообязанные могут обновить данные через мобильное приложение «Резерв+». Но есть случаи, когда этого недостаточно и придется обратиться в ТЦК. Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Telegram.

В ведомстве объясняют, что в территориальные центры комплектования придется обратиться, если данные из реестра «Оберег» содержат ошибки или не актуальны.

«Ошибки в реестре военнообязанных вызваны человеческим фактором при внесении информации операторами ТЦК», — говорится в сообщении.

Если в информации из реестра «Оберег» показывается статус «в розыске», то лучшее решение — обратиться в ТЦК, где вы стоите на учете. Этот статус присваивается тем, кто нарушил правила военного учета.

Если у военнослужащих отражается статус «в розыске», то это ошибка вследствие человеческого фактора. Вероятно, ТЦК не обновил данные, когда военный поступил на службу.

«Однако команда приложения „Резерв+“ налаживает взаимодействие с другими реестрами, чтобы все военнослужащие были исключены из учета. Если вы хотите ускорить обновление информации по себе, пожалуйста, обратитесь в ТЦК и СП, но это необязательно», — объясняют в Минобороны.

Напомним, омбудсмен рассказал, будут ли прилетать повестки в приложении «Резерв+».