Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Минобороны объяснили, в каких случаях после обновления данных в «Резерв+» все равно нужно идти в ТЦК

В Минобороны объяснили, в каких случаях после обновления данных в «Резерв+» все равно нужно идти в ТЦК

Александр Панько
23.05.24 16:48
179
В Минобороны объяснили, в каких случаях после обновления данных в «Резерв+» все равно нужно идти в ТЦК

По новому закону о мобилизации военнообязанные могут обновить данные через мобильное приложение «Резерв+». Но есть случаи, когда этого недостаточно и придется обратиться в ТЦК. Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Telegram.

В ведомстве объясняют, что в территориальные центры комплектования придется обратиться, если данные из реестра «Оберег» содержат ошибки или не актуальны.

«Ошибки в реестре военнообязанных вызваны человеческим фактором при внесении информации операторами ТЦК», — говорится в сообщении.

Если в информации из реестра «Оберег» показывается статус «в розыске», то лучшее решение — обратиться в ТЦК, где вы стоите на учете. Этот статус присваивается тем, кто нарушил правила военного учета.

Если у военнослужащих отражается статус «в розыске», то это ошибка вследствие человеческого фактора. Вероятно, ТЦК не обновил данные, когда военный поступил на службу.

«Однако команда приложения „Резерв+“ налаживает взаимодействие с другими реестрами, чтобы все военнослужащие были исключены из учета. Если вы хотите ускорить обновление информации по себе, пожалуйста, обратитесь в ТЦК и СП, но это необязательно», — объясняют в Минобороны.

Напомним, омбудсмен рассказал, будут ли прилетать повестки в приложении «Резерв+».

Тэги: Министерство обороны Украины, ТЦК, Резерв+

Комментарии

Статьи

11.05.24 18:53

ТОП 7 фильмов о материнстве

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Сергей Вязьмикин: налоговые «скрутки», крышевание схем и роскошная жизнь в Монако
22.05.24 11:05

Сергей Вязьмикин: налоговые «скрутки», крышевание схем и роскошная жизнь в Монако

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
23.05.24 17:53

В Подмосковье заживо сгорели нелегальные мигранты

23.05.24 16:18

В Харькове из-за массированного удара РФ погибли шесть людей

23.05.24 15:45

В Румынии сделали заявление о Patriot для Украины

23.05.24 15:18

Китай начал «карательные» военные учения вокруг Тайваня

23.05.24 14:45

С сайта правительства России исчез законопроект об «смене» границ в Балтийском море

23.05.24 14:26

В Украине разрешили мобилизовать первых осужденных в Нацгвардию

23.05.24 13:43

В ГУР заявили, что знают количество и местонахождение бункеров Путина

23.05.24 13:15

Из «Дії» исчезнут популярные услуги для водителей

23.05.24 13:10

Медики заявили, что состояние Фицо после покушения все еще серьезное

23.05.24 16:18

В Харькове из-за массированного удара РФ погибли шесть людей

23.05.24 11:50

Зеленский отправится во Францию, чтобы попросить НАТО сбивать ракеты РФ, — Politico

23.05.24 11:27

Спикер Джонсон поддержал идею Украины бить по РФ американским оружием

23.05.24 08:37

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 497 700 солдат

22.05.24 15:21

Россия разместила новое космическое оружие на орбите спутника США, — Reuters

22.05.24 14:44

Швеция поможет Украине оружием на 6,5 млрд евро

22.05.24 13:22

Зеленский о введении войск НАТО в Украину: не вижу этого, кроме как на словах

22.05.24 12:46

В Раде предлагают «купить» бронь от мобилизации за 20 тысяч в месяц

22.05.24 11:16

Россия решила в одностороннем порядке «отодвинуть» границу с Литвой и Финляндией в Балтийском море

22.05.24 10:59

«Укрэнерго» уже призывает украинцев готовиться к непростой зиме

17.05.24 16:07

Американцы поведали, как оздоровить мозг

17.05.24 13:00

Стало известно, нужна ли справка о несудимости для обновления данных в ТЦК

17.05.24 05:17

Стало известно, как интернет влияет на психику

17.05.24 00:01

Австралийцы рассказали, как легко можно «омолодить» мозг

17.05.24 10:18

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 489 870 солдат

17.05.24 12:54

Погода на выходные в Украине: вернется тепло, но задержатся дожди

18.05.24 11:34

Усик - Фьюри: где смотреть бой гигантов 18 мая?

19.05.24 02:48

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в хэвивейте

17.05.24 11:02

Боррель сделал туманное заявление по Украине

17.05.24 12:47

Шмыгаль поведал о текущей ситуации с электричеством в Украине

Фото и Видео
В Подмосковье заживо сгорели нелегальные мигранты
В Подмосковье заживо сгорели нелегальные мигранты
В Подмосковье заживо сгорели нелегальные мигранты
В Подмосковье заживо сгорели нелегальные мигранты
Спикер Джонсон поддержал идею Украины бить по РФ американским оружием
Спикер Джонсон поддержал идею Украины бить по РФ американским оружием
В Мексике во время политического митинга обрушилась сцена – погибло немало людей
В Мексике во время политического митинга обрушилась сцена – погибло немало людей
Президент Аргентины пустился в пляс перед толпой – появилось видео
Президент Аргентины пустился в пляс перед толпой – появилось видео
Пугачева внезапно выпустила новый клип
Пугачева внезапно выпустила новый клип
Зеленский рассказал, почему окупантам удалось прорвать границу на Харьковщине
Зеленский рассказал, почему окупантам удалось прорвать границу на Харьковщине
Россия начала учения с ядерным оружием
Россия начала учения с ядерным оружием
Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев
Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев
Лавров назвал Путина ишаком
Лавров назвал Путина ишаком
На Хьюстон обрушился смертоносный ураган – появилось видео последствий
На Хьюстон обрушился смертоносный ураган – появилось видео последствий
fraza.com
Новости блогосферы
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.