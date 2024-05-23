Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 497 700 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 23 мая.
Сообщается, что были ликвидированы 497 700 солдат.
Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 7 622 танка, 14 748 боевых бронированных машин, 12 860 артиллерийских систем, 1 077 РСЗО, 813 средств ПВО, 355 самолетов, 326 вертолетов, 10 391 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 209 крылатых ракет, 27 кораблей/катеров, одна подлодка, 17 513 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 094 единицы специальной техники.
Ранее премьер Эстонии рассказала, какие западные военные уже отправились в Украину.