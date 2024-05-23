Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 497 700 солдат

Тунец и не только: названы рыбы с высоким уровнем ртути

Ночные кошмары могут предупреждать о проблемах со здоровьем

Стало известно, какой будет погода в украинской столице в День Киева

В НАТО вновь отказались вводить войска в Украину

Президент Аргентины пустился в пляс перед толпой – появилось видео

22.05.24 15:21

Россия разместила новое космическое оружие на орбите спутника США, — Reuters

22.05.24 14:44

Швеция поможет Украине оружием на 6,5 млрд евро

22.05.24 13:22

Зеленский о введении войск НАТО в Украину: не вижу этого, кроме как на словах

22.05.24 12:46

В Раде предлагают «купить» бронь от мобилизации за 20 тысяч в месяц

22.05.24 11:16

Россия решила в одностороннем порядке «отодвинуть» границу с Литвой и Финляндией в Балтийском море

22.05.24 10:59

«Укрэнерго» уже призывает украинцев готовиться к непростой зиме

22.05.24 10:37

Россия начала учения с ядерным оружием

22.05.24 09:07

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 496 370 солдат

21.05.24 16:16

Женщин-медиков не будут принимать на работу без военного билета и учета в ТЦК

21.05.24 15:15

Евросоюз одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов РФ